Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Einbruch und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Ovelheider Weg brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten unerkannt mit Bargeld und Schmuck. Der Einbruch ereignete sich am Dienstag in der Zeit von 9 - 21 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell