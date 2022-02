Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Blauer Peugeot entwendet

Werl (ots)

Am Dienstag (2. Januar 2022) wurde nach Angaben der Eigentümerin zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr von einem Parkstreifen an der Kunibertstraße ein blauer Peugeot 307 mit dem Kennzeichen LP-JK 1990 entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib des Wagens machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

