Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte dringen in unbewohntes Wohnhaus ein

Speyer (ots)

Im Zeitraum 06.10.2021 bis 01.12.2021 brachen Unbekannte in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Jägerstraße ein. Aus dem Haus wurde nach ersten Ermittlungen nichts gestohlen. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro. Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich verdächtiger Personen, die in dem oben genannten Zeitraum im Bereich der Jägerstraße aufgefallen sind, nimmt die Polizei Speyer unter der. Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

