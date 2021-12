Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 01.12.2021, zwischen 09.00 Uhr und 13.30 Uhr, führten Beamte des Schwerlastkontrolltrupps eine Kontrolle auf dem Mitfahrerparkplatz in der Industriestraße durch. Insgesamt konnten 12 Lkw kontrolliert werden, hierbei wurde zwei Lkw die Weiterfahrt untersagt, zum einen wegen eines defekten Reifens und zum anderen, weil die Anhängerkupplung, auf dem Anhänger war ein Kleinbagger geladen, nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen war. Weiterhin wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Ladungssicherung und Geschwindigkeit eingeleitet, sowie Berichte an das Gewerbeamt wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell