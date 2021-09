Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 12.09.2021

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am 11.09.2021, um 16.30 Uhr, befuhr ein 70 jähriger PKW-Fahrer (aus Bremen) die Oldenburger Landstraße in Delmenhorst in Richtung stadtauswärts. Ein 77-jähriger Fahrradfahrer (aus Ganderkesee) befuhr zunächst den rechtsseitigen Radweg der Oldenburger Landstraße in Richtung stadtauswärts und wollte die Fahrbahn queren. Dabei übersah der Radfahrer den herannahenden PKW und es kam auf der Fahrbahn zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

