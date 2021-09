Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 12.09.2021

Wildeshausen: Einbruch in Spielothek

In der Zeit von Freitag, 23:30 Uhr, bis Samstag, 11:30 Uhr, haben sich unbekannte Täter gewaltsam zu einer Spielothek in der Wildeshauser Innenstadt Zugang verschafft. Im Inneren wurden mehrere Automaten aufgebrochen, und die Geldkassetten entwendet. Die Schadenshöhe ist zur Zeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

