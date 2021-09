Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 11.09.2021

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 10.09.2021, um 16:40 Uhr, kam es in Nordenham, Deichgräfenstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei der 23-jährige Beifahrer eines VW-Polo leicht verletzt wurde. Demnach beabsichtigte der 47-jährige Fahrer eines Renault-Modus rückwärts von einem Parkplatz auf die Deichgräfenstraße einzufahren. Hierbei übersah er den bevorrechtigten 23-jährigen Fahrer eines VW-Polo, der diese in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Das Heck des Renault prallte in die Beifahrerseite des VW-Polo. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro verursacht.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 10.09.2021, um 18:50 Uhr, ereignete sich in Nordenham, an der Kreuzung Walther-Rathenau-Straße/Bahnhofstraße/Mittelweg, ein Verkehrsunfall, bei dem die 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades leicht verletzt wurde. Demnach befuhr der 26-jährige Fahrer eines Renault die Walter-Rathenau-Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersieht er die entgegenkommende, bevorrechtigte Fahrerin des Kleinkraftrades, die die Kreuzung vom Mittelweg in Richtung Walther-Rathenau-Straße queren wollte. Die Fahrerin kann durch Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem Renault verhindern, kommt hierbei aber zu Fall und verletzt sich leicht. Es wird ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht.

