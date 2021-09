Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Gaststätte in Jade +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, 9. September 2021, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 13:00 Uhr, in eine Gaststätte in der Tiergartenstraße in Jade ein.

Durch Aufhebeln der Eingangstür verschafften sie sich Zutritt zur am Wochenmarktplatz gelegenen Gaststätte und entwendeten Teile der Inneneinrichtung.

Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass die Täter mit einem Fahrzeug vor Ort waren. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/99810 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

