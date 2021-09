Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrüche in Arztpraxen in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Mittwoch, 8. September 2021, bis Donnerstag, 9. September 2021, in zwei Arztpraxen in Nordenham ein.

In der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr verschafften sich die Täter durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis an der Friedrich-Ebert-Straße und entwendeten Bargeld.

In einem anderen Fall hebelten unbekannte Täter, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 07:30 Uhr, die Eingangstür einer Hausarztpraxis in der Walther-Rathenau-Straße auf, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten.

Zeugen werden gebeten, ungewöhnliche Beobachtungen und insbesondere fremde Fahrzeuge, die aus der Umgebung der Tatorte weggefahren sind, bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 zu melden.

