Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Landau (ots)

Eine 55-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16.09 Uhr von einer Autofahrerin im Einmündungsbereich Waffenstraße / Pestalozzistraße angefahren und leicht verletzt. Die Fahrradfahrerin hatte die Pestalozzistraße befahren und wollte der Vorfahrtsstraße folgend nach links in die Waffenstraße abbiegen. Hierbei wurde sie von einer hinter ihr fahrenden Autofahrerin überholt, wobei die Fahrradfahrerin durch den PKW am Vorderrad touchiert wurde und zu Boden stürzte. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug wird beschrieben als roter Pick-up mit Germersheimer Kennzeichen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Unfallverursacherin geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06431/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

