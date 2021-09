Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 11.09.2021

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Straßenverkehrsgefährdung

Am 11.09.2021, um 03.02 Uhr, befuhr ein 39-jähriger PKW Fahrer (aus Delmenhorst) die Elbinger Straße in Delmenhorst in Richtung Am Stadion mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien. Nach dem Abbiegen in die Breslauer Straße kam es fast zum Zusammenstoß mit am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Fahrer konnte angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholbeeinflussung (ein Alkoholtest konnte nicht erbracht werden) mit starken Ausfallerscheinungen fest. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Delmenhorst: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 11.09.2021, um 00.50 Uhr, befuhr ein 30-jähriger PKW Fahrer die Bismarckstraße in Delmenhorst. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

