POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 12.09.2021

Landkreis Wesermarsch: Schaufensterscheibe einer Metallbaufirma in Nordenham beschädigt +++ Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Samstag, 11. September 2021, gegen 03:40 Uhr, in der Wilhelmstraße in Nordenham die Schaufensterscheibe einer Metallbaufirma. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Beamten der Polizei Nordenham leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Wesermarsch: Pkw ohne Zulassung in Nordenham unterwegs

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde am Samstag, 11. September 2021, gegen 13:30 Uhr, ein Pkw Peugeot beobachtet, der ohne angebrachte Kennzeichen in der Hermannstraße in Nordenham unterwegs war. Durch die Polizei Nordenham konnte das Fahrzeug auf einem Schotterparkplatz der Butjadinger Straße in Nordenham angetroffen und kontrolliert werden. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug im Rahmen einer Probefahrt von einem 44-Jährigen aus Butjadingen bewegt wurde. Die Beamten der Polizei Nordenham untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen den 44-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

