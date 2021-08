Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen nach Unfallflucht in Otterndorf gesucht +++ Einbruch in Ferienhaus

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am Montag, den 30.08.2021, ereignete sich auf dem Großraumparkplatz am Norderteiler Weg (Skatepark) in Otterndorf ein Unfall, bei dem eine Laterne sowie die Betonringeinfassung beschädigt wurden. Die Polizei in Otterndorf sucht nun nach Unfallzeugen, die Angaben zum bislang unbekannten Unfallverursacher machen können. Der Unfall hat sich vermutlich zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr ereignet. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 04751 99835-0 an die Polizei in Otterndorf zu wenden.

-------------

Geestland. Bereits von Freitag bis Samstag, 27.08.2021 bis 28.08.2021, gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück in Wüstewohlde in der Straße Deichsmoor. Am dortigen Ferienhaus zerstörten sie zunächst eine Außenjalousie des Hauses. Anschließend versuchten die Täter eine Tür aufzuhebeln und schlugen schließlich mit umherliegenden Gegenständen eine Scheibe ein. Dennoch gelangten sie nicht ins Objekt und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Geestland bittet etwaige Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 04743-9280 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell