Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 62-Jähriger randalierte am Donnerstag (08.07.2021) kurz nach Mitternacht und wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen, da sich sein Verhalten nicht besserte. Er hatte bereits eine Stunde zuvor einen Einsatz ausgelöst, als er in der Wohnung seiner Ex-Freundin mehrere Gegenstände auf den Boden warf. Nach Erteilung eines Platzverweises trafen die Beamten in der Hohle Straße erneut auf den Hagener. Er war in einer Kleingartenanlage bedrohlich auf eine Frau zugegangen, schrie und verhielt sich aggressiv. Anschließend lief er weiter laut schreiend herum. Da die Polizisten nicht ausschließen konnten, dass er Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begeht, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Das Atemalkoholtestgerät zeigte bei einer freiwilligen Überprüfung fast 1,8 Promille an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell