Polizei Hagen

POL-HA: LKW fährt über Mittelinsel - Hoher Sachschaden

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (07.07.2021) fuhr ein 59-jähriger LKW-Fahrer gegen 08:15 Uhr die Enneper Straße in Richtung Gevelsberg entlang. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über den Scania. Er fuhr auf Höhe der Martinsstraße über eine Querungshilfe und riss dabei eine Ampel um, die er mitzog. Durch diese wurde ein vorbeifahrender Kia beschädigt. Anschließend fuhr er in eine Bushaltestelle. Zu Stillstand kam er erst an der Mauer eines Kindergartens. Der 59-Jährige wurde wenig später zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtschaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell