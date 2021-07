Polizei Hagen

POL-HA: Baum stürzt in Eilpe auf drei geparkte Autos

Hagen-Eilpe

Am Dienstagmorgen (06.07.2021) stürzte ein Baum auf drei Autos, die auf einem Parkplatz in Eilpe abgestellt waren. Gegen 09.00 Uhr wurden die Polizeibeamten zu dem öffentlichen Parkplatz hinter einem Gebäude in der Eilper Straße gerufen. Von dem umgestürzten Baum bedeckt waren ein weißer und ein gelber Seat sowie ein blauer Renault. Ein PKW konnte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr unter dem Geäst weggefahren werden. Die übrigen beiden Autos schnitt die Feuerwehr anschließend frei. Bei dem Vorfall wurde keine Person verletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. (sen)

