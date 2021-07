Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Motorraddiebstahl in Haspe gesucht

Hagen-Haspe (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montagabend (05.07.2021) und Dienstagmorgen stahl ein bislang unbekannter Täter in Haspe das Motorrad eines 19-jährigen Mannes. Der Hagener teilte den Polizeibeamten mit, dass er sein Zweirad der Marke KTM am Montagabend, gegen 23.15 Uhr, unter einem Carport in der Straße Jungfernbruch abgestellt hatte. Am nächsten Morgen stellte er gegen 09.00 Uhr fest, dass es gestohlen wurde. Das Motorrad hat die Farben Grau und Orange. Auffällig sind die Felgen, die am Rand ebenfalls orange gefärbt sind. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls von Krafträdern ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell