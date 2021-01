Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210114-1: Brandstiftung an Schule nicht ausgeschlossen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einem Brand an einer Schule geht die Polizei Hinweisen zu drei Personen nach, die sich kurz vor der Brandentdeckung auf dem Schulgelände und den benachbarten Straßen aufhielten.

Am Mittwoch (13. Januar) meldeten Zeugen um 17:30 Uhr einen Brand auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Realschule am Chaunyring. Dort brannte ein Holzschuppen und die angrenzende Fassade der Schule ist dadurch verrußt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Zeugen gaben der Polizei gegenüber an, kurz vor der Brandentdeckung zwei männliche und eine weibliche Person im Alter zwischen 16 und 18 Jahren am Tatort gesehen zu haben. Die etwa 165 bis 170 Zentimeter großen Personen, die mit Sweatshirtjacken und übergezogenen Kapuzen bekleidet waren, sind zunächst in Richtung Gutenbergstraße davongelaufen, zurückgekehrt und später in Richtung Südweststraße gegangen.

Die Ermittlungen der Beamten des zuständigen Kriminalkommissariates 11 in Hürth dauern an. Ob von einer Brandstiftung auszugehen ist oder ob es eine Verbindung zum Brandgeschehen am 03. Januar an der Albert-Schweitzer-Grundschule am Ahornweg gibt, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Zu diesem Brand berichteten wir in der Pressemeldung 210104-1: Brand am Neubau der Grundschule - Bergheim.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Verdächtigen oder zum Brandgeschehen selbst machen können, werden gebeten, sich umgehend mit dem Kriminalkommissariat 11 in Hürth unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

