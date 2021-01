Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210113-2: Leichtverletzter bei Glatteisunfall - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen (13. Januar) ist eine 48-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in das Fahrzeug einen entgegenkommenden 62-Jährigen gerutscht. Um 08:20 Uhr fuhr eine 48-jährige Kerpenerin auf der Beethovenstraße in Richtung Kölner Straße. Nachdem sie an zwei geparkten Fahrzeugen vorbeigefahren war, wollte sie zurück auf die rechte Fahrbahnseite lenken. Dies war ihr nach eigenen Angaben jedoch nicht mehr möglich, da ihre Reifen durch Glatteis auf der Fahrbahn keinen Halt mehr hatten. Sie rutschte mit ihrem Auto in den Wagen eines entgegenkommenden 62-Jährigen, der in Fahrtrichtung Sindorfer Straße fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und verkeilten ineinander. Der Senior wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 48-Jährige blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (akl)

