Polizei Hagen

POL-HA: Brandstiftung an PKW in der Siegstraße - Zeugen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Bereits am Samstag (26.6.2021) bemerkte ein Zeuge gegen 19:15 Uhr in der Siegstraße, dass Qualm aus dem Heck eines Opels aufstieg. Er rief sofort die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Ein weiterer Opel durch wurde die Flammen ebenfalls beschädigt. Die Streifenwagenbesatzung vor Ort stellte fest, dass die Flammen sich nicht zufällig entwickelt haben konnten. Jetzt steht nach Ermittlungsarbeit der Hagener Kripo fest, dass der Opel mit einem Brandbeschleuniger angesteckt wurde. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat zum Tatzeitpunkt auffällige Personen in der Siegstraße beobachtet? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Melden Sie sich in diesem Fall unter der 02331 986 2066. (hir)

