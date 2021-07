Polizei Hagen

POL-HA: Tablet und Handy aus Wohnung entwendet

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Bachstraße wurde am Montag (05.07.2021) gegen 12 Uhr ein Handy sowie ein Tablet-Computer aus einer Wohnung entwendet. Ein 62-Jähriger hatte den Diebstahl mit seiner Ehefrau bemerkt. Die Hagenerin war während des Lüftens kurz in den Keller gegangen. Unbekannte drangen in der Zwischenzeit unbemerkt durch eine Balkontür in die Wohnung ein und entwendeten die Wertsachen. Im Bereich der Balkonkante und auf dem gefliesten Balkon waren frische Schmutzanhaftungen zu erkennen. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

