Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Autos beschädigt

Lippetal (ots)

Am Montagmorgen wurde die Polizei zu einer Reitanlage an die Dolberger Straße gerufen. Hier waren drei Autos beschädigt worden. In einem der Pkw saß ein fremder Mann und wollte auch nicht aussteigen. Die Polizei konnten den 27-jährigen Mann der zurzeit in Ahlen lebt in einem der Fahrzeuge antreffen. Er gab an zu Fuß unterwegs gewesen zu sein. Da es spät war suchte er eine Möglichkeit zu übernachten. Dabei beschädigte er mehrere Scheiben und einen Seitenspiegel an insgesamt drei Autos. Der offensichtlich geistig verwirrte Mann wurde zunächst mit zur Wache genommen. Von hier aus, wurde er unter Beteiligung des Ordnungsamtes, in eine Klinik gebracht. (lü)

