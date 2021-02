Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wohnungseinbruch

Lippstadt (ots)

Am Montagnachmittag meldete sich ein Wohnungsinhaber bei der Polizei. Er berichtete von einen Einbruch in seine Wohnung an der Schillerstraße. Im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag waren dort unbekannte Täter eingedrungen. Sie entwendeten aus der Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses einen Messerblock, ein Navi, eine Kameraausrüstung, Papiere, Debitkarten und Bargeld. Einbruchsspuren gab es keine. Der Bewohner gab an, die Wohnungstür nur ins Schloss gezogen zu haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell