Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in Werkstätten

Werl (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Büro der Bördewerkstätten an der Unionstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf um ins Innere zu gelangen. Hier durchwühlten sie ein Büro und entwendeten etwas Kleingeld und mehrere Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 an die Kriminalpolizei zu wenden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell