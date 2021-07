Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag (05.07.2021) fuhr gegen 15:00 Uhr ein 21-Jähriger auf seinem Motorrad die Bahnstraße in Richtung Bahnhof-Hohenlimburg entlang. Vor ihm bewegte sich ein Mercedes in dieselbe Richtung. Dessen 67-Jähriger Fahrer bremste auf Höhe der Langenkampstraße plötzlich und setzte zurück. Der Aprilia-Fahrer versuchte noch, durch Winken und Rufen auf sich aufmerksam zu machen. Dennoch kam es zum Unfall. Das Motorrad fiel auf die Seite und der 21-Jährige auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Wie genau es zum Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (hir)

