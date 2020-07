Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht

Kausen (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2020, befuhr ein Pkw-Fahrer, gegen 16:40 Uhr, die L 288 von Molzhain Rtg. Kausen, als ihm im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf seiner Fahrbahn entgegen kam. Um einen Unfall zu vermeiden, wich er nach rechts aus und streifte dabei die dort befindliche Schutzplanke. An seinem Pkw entstand Sachschaden. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.:02741-9260.

