Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Kreis Tuttlingen) Jürgen Laufer wird neuer Leiter des Polizeireviers Spaichingen (15.01.2021)

Spaichingen (ots)

Im Rahmen einer Feierstunde wurde Polizeihauptkommissar Jürgen Laufer am Freitag als neuer Leiter des Polizeireviers Spaichingen in sein Amt eingeführt. Den starken Schneefällen und Verkehrswidrigkeiten zum Trotz ließ es sich Polizeipräsident Gerold Sigg nicht nehmen, persönlich aus Konstanz anzufahren und seine Grußworte an den neuen Dienststellenleiter zu überbringen. Im Beisein des Leiters der Schutzpolizeidirektion, Leitender Kriminaldirektor Gerd Stiefel, würdigte Polizeipräsident Gerold Sigg die fast 40-jährige Dienstzeit von Polizeihauptkommissar Laufer und ließ die Stationen seiner Dienstzeit Revue passieren.

Der 56-jährige Jürgen Laufer begann 1981 seine Polizeilaufbahn, die ihn, nach der Ausbildung in Biberach, zunächst nach Stuttgart führte. Nach mehr als fünf Jahren in der Landeshauptstadt wechselte er schließlich zum Polizeirevier Schwenningen, dem er bis zur Zulassung seines Studiums an der Hochschule Villingen-Schwenningen erhalten blieb. Nach erfolgreicher Ausbildung zum gehobenen Polizeidienst im Jahre 2000 versah er seinen Dienst beim Polizeirevier Rottweil, bevor er drei Jahre später zum Polizeirevier Villingen wechselte. Dort übernahm er 2007 die Leitung des Bezirksdienstes. Als "Highlight" mit einer interessanten Tätigkeit beschrieb Gerold Sigg das Jahr 2009. Dort war Jürgen Laufer beim damaligen Regierungspräsidium Freiburg im Planungsstab des NATO-Gipfels tätig, bevor er 2010 wieder zu seiner früheren Dienststelle, dem Polizeirevier Schwenningen, zurückkehrte. Dort wurde er Leiter des Bezirksdienstes und, in Personalunion, Stellvertreter des Dienststellenleiters. Dort konnte er die Erfahrung sammeln, die ihm jetzt, als frischgebackenen Revierleiter, selbst zu Gute kommt.

Mit Polizeihauptkommissar Jürgen Laufer bekommt Spaichingen einen erfahrenen, authentischen und kompetenten Dienststellenleiter, der in seiner Dienstzeit mehrfach Anerkennungen für besondere Leistungen erhielt. Unter anderem hatte er 1995 eine Familie aus einem brennenden Haus gerettet. Diese außerordentliche Tat wurde von Polizeipräsident Gerold Sigg nochmals besonders erwähnt und gelobt.

In, coronabedingt, kleiner Runde tauschten sich die Teilnehmer im Anschluss an den offiziellen Teil noch bei Gesprächen aus.

