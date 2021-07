Polizei Hagen

POL-HA: Rucksack aus Auto entwendet

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Mittwoch (07.07.2021) zwischen 08.50 Uhr und 13.30 Uhr kam es in der Universitätsstraße zu einem Einbruch in ein Auto. Ein 25-Jähriger hatte seinen Passat am Morgen auf einem Parkplatz abgestellt. Auf dem Rücksitz befand sich zu dieser Zeit sein schwarzer Rucksack, den er nicht mitnahm. Als der Mann wenige Stunden später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieser durch ein Fenster entwendet worden. In dem Rucksack befanden sich Unterlagen, ein Schal sowie Kopfhörer. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

