Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versucht vor Verkehrskontrolle zu flüchten

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer ist am Montagabend in der Rudolf-Breitscheid-Straße vor der Polizei geflüchtet. In der Bleichstraße konnte der 30-Jährige gestoppt werden.

Der Mann sollte kurz nach 19 Uhr für eine Verkehrskontrolle in der Rudolf-Breitscheid-Straße angehalten werden. Doch statt die Haltezeichen der Beamten zu befolgen, beschleunigte der Fahrer. Er überholte auf der Gegenfahrbahn die an der roten Ampel stehenden Fahrzeuge und überfuhr die Kreuzung an der Haagstraße bei Rot. Hierbei kann es zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf. Ein Zeuge zeigte ihnen beim Vorbeifahren an, dass der Flüchtige in die Bleichstraße eingebogen sei. Dort stoppten die Polizisten den 30-Jährigen. Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ebenfalls zeigte er ein drogentypisches Verhalten. Der Urintest reagierte positiv auf Amphetamin, Cannabis. Der 30-Jährige wurde für einen Bluttest mit auf die Dienststelle genommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und, je nach Blutergebnis, wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell