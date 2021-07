Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Starkes Unwetter

Rastatt (ots)

Ein starkes Unwetter hielt im Verlauf des frühen Montagabends die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Rastatt in Atem. Besonders betroffen waren das Stadtgebiet sowie der Bereich Muggensturm. Im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 19.45 Uhr ergossen sich in kurzer Zeit große Wassermassen über die betroffene Region und im Stadtgebiet waren teilweise Blitzeinschläge zu verzeichnen.

In diesem Zusammenhang kam es in Wintersdorf zeitweise zu einem Stromausfall. Im Kreuzungsbereich Lyzeumstraße / An der Ludwigfeste fiel ein großer Ast auf einen Pkw und sorgte so für einen nicht unerheblichen Sachschaden an dem Fahrzeug. In der Karlstraße hielt ein großer Baum dem Unwetter nicht stand und blockierte zeitweise die Fahrbahn. Bei einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße fielen Teile eines Baugerüsts auf den Gehweg. In einer überfluteten Unterführung der Rauentaler Straße blieben mehrere Autos stecken. Zwei Pkw mussten geborgen werden. Auch das Rastatter Schloss wurde durch das starke Unwetter in Mitleidenschaft gezogen. Unter anderem wurde das Dach beschädigt.

Auf Höhe eines dortigen Restaurants stürzte ein Baum auf eine Personengruppe. Hierbei verletzten sich drei Passanten leicht. Eine Person wurde schwer verletzt. Drei der insgesamt vier Verletzten wurden durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell