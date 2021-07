Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Fuß überrollt

Rastatt, Niederbühl (ots)

Am frühen Montagvormittag war die Müllabfuhr in der Neptunstraße unterwegs, wobei es dort zu einem Unfall kam. Gegen 11.10 Uhr schob der Müllwerker einen leeren Mülleimer auf den Gehweg. Nachdem er diesen abgestellt hatte und zum Müllfahrzeug zurückkehren wollte, übersah er wohl ein heranfahrendes Auto. Der Fuß des Arbeiters wurde daraufhin von einem Rad überrollt und verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch die Berührung mit dem Pkw entstand darüberhinaus ein Schaden von rund 100 Euro.

/cp

