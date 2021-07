Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verletztes Kind

Gaggenau (ots)

Zu einem Unfall mit einem verletzten 10-jährigen Mädchen kam es am Dienstagmorgen gegen 7:40 Uhr in der Badener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Kind unvermittelt auf die Straße gelaufen sein und wurde hierbei von einem VW einer 39-Jährigen erfasst. Die 10-Jährige musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Inwieweit möglicherweise ein mitgeführtes Handy die Aufmerksamkeit des Mädchens beeinträchtigt haben könnte ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am Auto entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell