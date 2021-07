Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schulgebäude in Ahlhorn mit Graffiti beschmiert +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 09. Juli 2021, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 11. Juli 2021, 22:00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in Ahlhorn mehrere Gebäude einer Grundschule sowie einer Oberschule mit Farbe.

Des Weiteren wurde auf dem Dach der Grundschule ein Blitzableiter beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Schulgelände in der Schulstraße und in der Straße Am Lemsen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell