Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Ovelgönne +++ Zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitten zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 11. Juli 2021, um 09:50 Uhr, in der Mentzhauser Straße in Ovelgönne.

Ein 68-jähriger Mann aus Stadland befuhr mit seinem Pkw die Neustädter Straße in Richtung Mentzhauser Straße. Im Einmündungsbereich der Neustädter Straße/Mentzhauser Straße missachtete der Stadlander die Vorfahrt einer von links kommenden 22-Jährigen aus Jade, die mit ihrem Pkw auf der Mentzhauser Straße in Richtung Jaderberg unterwegs war.

Bei der Kollision der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich erlitten die 22-Jährige und der 68-Jährige leichte Verletzungen.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

