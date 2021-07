Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten, in der Zeit von Samstag, 10. Juli 2021, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 11. Juli 2021, 6:30 Uhr, in ein Lebensmittelgeschäft in der Lange Straße in Ganderkesee einzudringen.

Es gelang ihnen, mit roher Gewalt die Türen zum Vorraum zu öffnen, ein weiteres Vordringen in die Verkaufsräumlichkeiten misslang den Tätern allerdings.

Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 bei der Polizei Wildeshausen zu melden.

