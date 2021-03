Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Einbruch in Geschäft

Reken (ots)

Einbrecher sind am Wochenende in ein Geschäft in Groß Reken eingedrungen. Um in die Räume an der Hauptstraße zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Die Unbekannten entwendeten einen Tresor. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 16.00 Uhr, und Montag, 07.25 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

