Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in ein Firmengebäude

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 17:30 Uhr, bis Freitag, 06:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Firmengebäudes in der Delawareavenue 13-17 auf. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass die Täter das Gebäude nicht betreten haben. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

