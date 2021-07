Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mehrere Pkw in Brake beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 11. Juli 2021, von 1:00 Uhr bis 4:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Pkw im Stadtgebiet Brake.

Es handelte sich hierbei ausschließlich um Pkw der Marke VW, die in der Ostpreußenstraße und Bahnhofstraße abgestellt waren. An allen vier Pkw wurde jeweils der Heckscheibenwischer sowie in einem Fall auch der Außenspiegel beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.400 Euro.

Nach erfolgten Anwohnerbefragungen konnte bisher ermittelt werden, dass im besagten Tatzeitraum eine Personengruppe mit Bollerwagen und lauter Musik in der Ostpreußenstraße unterwegs war.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

