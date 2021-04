Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Tankstelle mit Schussabgabe

Hamm-Heessen (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Dienstag, 13. April, gegen 22.30 Uhr eine Tankstelle auf der Ahlener Straße in der Nähe des Hülskamp zu überfallen. Er betrat die Tankstelle unter Vorhalt einer Schusswaffe und forderte den männlichen Kassierer auf, Geld herauszugeben. Während der Geschädigte das Bargeld aus der Registrierkasse entnahm, kam es zu einer Schussabgabe durch den Täter am Geschädigten vorbei. Der Unbekannte flüchtete dann ohne Beute aus der Tankstelle in unbekannte Richtung. Der 25-jährige Kassierer blieb unverletzt. Der Räuber ist ungefähr 25 bis 35 Jahre alt und zirka 1,85 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Der Täter trug eine dunkle, lange Jacke mit Kapuze und eine dunkle Jeans. Er trug zudem schwarz-weiße Adidas-Turnschuhe. Bei der Waffe handelt es sich um eine schwarze, handliche Pistole mit orangener Applikation an der Mündung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

