Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Lkw mit weißer Plane gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines Lkw, der am Montag, 12. April, gegen 12.20 Uhr an der Kreuzung Dortmunder Straße/ Am Tibaum einen VW beschädigte.

Die 27-jährige Fahrerin des VW stand mit ihrem Auto auf der Linksabbiegerspur der Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Am Tibaum und wartete auf Grünlicht. Währenddessen fuhr ein Lkw in Fahrtrichtung Osten rechts an ihr vorbei.

Nachdem die 27-Jährige anschließend in die Straße Am Tibaum einbog, bemerkte sie einen Metallstab, der im rechten Hinterreifen ihres VW steckte, sodass Luft aus dem Reifen wich. Außerdem wurde im rechten hinteren Bereich der Stoßstange Lack abgerieben.

Die VW-Fahrerin beschreibt das unbekannte Fahrzeug als einen hohen, kurzen Lkw mit einer weißen Plane. Der Fahrer oder die Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei Hamm zu melden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

