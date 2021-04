Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Montag, 12. April, zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes Geländewagen auf dem Hülsweg beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug entstand an der Frontstoßstange ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Der Verursacher ist flüchtig und wird gesucht. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell