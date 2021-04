Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher scheitert

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte zwischen Freitag, 9. April, 17 Uhr, und Montag, 12. April, 07.15 Uhr, in einen Raum eines Architekturbüros an der Marker Allee einzubrechen. Er schlug eine Scheibe ein, scheiterte aber anschließend an einer technischen Sicherung des Fensters und gelangte nicht in das Objekt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Für alle, die es Einbrechern auch schwer machen wollen, stehen die technischen Fachberater der Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-3300 mit einer kostenlosen Beratung zur Verfügung. (hei)

