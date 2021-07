Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen laufen

Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Der erneute Brand eines Pkw in der Schubertstraße rief am späten Montagabend die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan. Kurz nach 23 Uhr brannte ein dort abgestellter Seat aus. Durch die Flammen wurde ein danebenstehendes Fahrzeug ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere Jugendliche einer Kontrolle unterzogen werden. Ob diese mit dem aktuellen Brand oder auch mit den vorangegangenen Bränden im Bädleweg in Verbindung stehen, wird geprüft.

Aktuell stehen unter anderem noch unterschiedliche kriminaltechnische Untersuchungen aus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

