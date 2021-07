Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradreifen aufgeschlitzt

Offenburg (ots)

Auf der mutmaßlichen Suche nach Streit soll ein 56-Jähriger am frühen Montagnachmittag mehrere Passanten in der Lange Straße provoziert haben. Als er gegen 14:15 Uhr zu einem Teppichmesser griff und damit Reifen von zwei Fahrrädern aufgeschlitzt haben soll, informierte ein Zeuge schließlich die Polizei. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten des Polizeireviers Offenburg den Tatverdächtigen samt Tatwerkzeug im näheren Umfeld feststellen. Im weiteren Verlauf wurde der Mann in eine Spezialklinik gebracht. Außerdem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. An den beiden Rädern entstand ein Schaden von rund 100 Euro.



