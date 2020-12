Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt mehrere total gefälschte spanische Ausweispapiere und nimmt 23-Jährigen fest

AachenAachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof Aachen einen vom Ausländeramt Starnberg zur Festnahme ausgeschriebenen 23-Jährigen festgenommen.

Der gebürtige Pakistani wies sich bei den Beamten mit einem total gefälschten spanischen Personalausweis aus. Da die Beamten Zweifel an der Richtigkeit des vorgelegten Dokumentes hatten, nahmen sie ihn mit zur Wache. Hier wurde festgestellt, dass der vorgelegte Personalausweis eine Totalfälschung war. In der anschließenden Durchsuchung wurden zudem noch ein weiterer total gefälschter spanischer Personalausweis sowie ein total gefälschter spanischer Reisepass aufgefunden. Bei der Abnahme seiner Fingerabdrücke stellten die Beamten die Ausschreibung zur Festnahme vom Ausländeramt Starnberg fest. Er war vor seiner bestehenden Abschiebung untergetaucht und hatte sich unter falschen Personalien behördlich angemeldet. Die total gefälschten Dokumente wurden beschlagnahmt und der 23-Jährige wegen der verschiedenen Urkundendelikte und des unerlaubten Aufenthaltes beanzeigt. Zuständigkeitshalber wurde er der Kriminalwache am Polizeipräsidium Aachen übergeben. Die Person soll heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Aachen zwecks Beantragung von Untersuchungshaft vorgeführt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin