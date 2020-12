Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg des grenzüberschreitenden Polizeiteams; 54-jähriger Schweizer mit 5,22 Kilogramm Marihuana auf der Autobahn A 3 festgenommen

Kleve - Isselburg

Bereits am Montag, 23. November 2020 um 12:50 Uhr, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam der Bundespolizei und niederländisch königliche Marechaussee auf der Autobahn A 3 am Rastplatz Kattenhorst eine 54-jährigen Schweizer in einem Skoda Rapid mit Schweizer Zulassung. Zum Reiseweg befragt teilte der Mann den Beamten mit, dass er sich Grenzgebiet aufgehalten hat und nicht aus den Niederlanden eingereist sei. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle konnten im Kofferraum in einer Reisetasche insgesamt 5,22 Kilogramm Marihuana im Wert von 51.600 EUR aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Hier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet. Die weitere Sachbearbeitung hat das Zollfahndungsamt Essen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übernommen. Der Schweizer befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

