Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 14-Jähriger mit Schusswaffe am Essener Hauptbahnhof - Bundespolizei warnt vor der Mitnahme von Waffen

Bild-Infos

Download

EssenEssen (ots)

Immer wieder kommt es aufgrund von öffentlich zur Schau gestellten Waffen in Bahnhöfen und Zügen zu Einsätzen von Bundes- und Landespolizei. Zuletzt am Bahnhof in Sythen.

Siehe:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4778112

Gestern Nachmittag (1. Dezember) stellten Bundespolizisten eine Druckluftwaffe bei einem 14-Jährigen sicher. Dieser zeigte die Waffe zwar nicht öffentlich, dennoch warnt die Bundespolizei davor, ohne berechtigtes Interesse und Erlaubnis der zuständigen Behörden, Waffen im öffentlichen Raum mitzuführen.

Der 14-jährige syrische Staatsangehörige aus Essen wurde gegen 16 Uhr am Eingang zum Essener Hauptbahnhof überprüft. Dabei wurde in seiner Umhängetasche eine griffbereite Druckluftwaffe (siehe Bild) sichergestellt. Zur Sachverhaltsklärung wurde der Jugendliche daraufhin mit zur Bundespolizeiwache genommen.

Dort stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole um eine erwerbsscheinfreie Waffe handelte. Diese darf jedoch nicht ohne waffenrechtliche Erlaubnis im öffentlichen Raum geführt werden und zudem nur Volljährigen überlassen werden darf. Daher wurde sie sichergestellt und die Eltern des 14-Jährigen informiert.

Diese holten ihren "Sprössling" bei der Bundespolizei ab. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. *ST

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



- Pressestelle -

Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell