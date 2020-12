Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei dein Freund und Helfer: Vermisste (68) mit Familie vereint

SiegenSiegen (ots)

Heute um kurz nach Mitternacht, 2. Dezember, trafen Bundespolizisten eine ältere Dame am Siegener Hauptbahnhof an. Gerade aus einem Regionalexpress aus Frankfurt am Main ausgestiegen, blieb die 68-Jährige scheinbar orientierungslos mehrere Minuten am Bahnsteig stehen.

Die Beamten beobachteten dies und boten freundlich ihre Hilfe an. Bei einer Überprüfung der Personalien stellten sie dann überraschend fest, dass die Schwalmtalerin von ihren Angehörigen bei der Landespolizei in Magdeburg als vermisst gemeldet worden war. Die Siegener Einsatzkräfte informierten ihre Familie umgehend darüber, dass die Vermisste wohlbehalten angetroffen worden war.

Ein Familienmitglied aus Schwalmtal holte sie schließlich bei der Bundespolizei in Siegen ab. Zu dem Ziel ihrer nächtlichen Reise schwieg die Dame.

