Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Steinewerfer beschädigen Fensterscheibe - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (09.01.2020) an der Herrenberger Straße Steine gegen die Fensterscheibe eines Wohnhauses geworfen und sie beschädigt. Die Täter warfen gegen 19.00 Uhr offenbar aus dem Stadtpark heraus mehrere Steine gegen die Fensterscheibe eines Wohnzimmers und richteten nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Die 57 Jahre alte Bewohnerin rief daraufhin die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten erfolglos nach den Tätern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell