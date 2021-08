Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: zu schnell im Kreisverkehr unterwegs - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Sonntag, 22.08.2021, gegen 21.20 Uhr, die Bundesstraße 317 von Lörrach kommend in Richtung Maulburg. Im Kreisverkehr bei Steinen rutschte der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit rechts gegen den Bordstein und überfuhr diesen. Dabei brach durch die Wucht des Aufpralles auf den Bordstein die Achse des Pkw. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

